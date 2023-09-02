Гусевской школе присвоили имя Героя России Валерия Паламарчука

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Церемония открытия бюста Валерию Паламарчуку в Гусеве состоялась 1 сентября, в День знаний. Теперь школа № 3, где установлена скульптура, будет носить имя героя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В этом году школа отмечает юбилей, – сказал первый вице-премьер Сергей Елисеев. – Уже 60 лет здесь не просто делятся знаниями, но вдохновляют и мотивируют школьников. Многими из них мы по праву можем гордиться. Один из таких учеников – Валерий Сергеевич Паламарчук. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в зоне СВО нашему земляку, командиру танковой роты было присвоено звание Герой Российской Федерации».

С марта 2022 года в ходе проведения специальной военной операции старший лейтенант Валерий Паламарчук выполнял задачи в составе танкового подразделения по подавлению позиций противника и вел оборону на наиболее опасном участке, на котором противник неоднократно предпринимал попытки наступления с применением тяжело бронированной техники.

9 августа 2022 года на территории Харьковской области в одном из населенных пунктов противник предпринял наступательные действия, с 6 утра шёл тяжелый бой с превосходящими силами неприятеля. В этот день в результате боя экипаж под командованием Валерия Паламарчука лично уничтожил 3 танка противника, боевую машину пехоты, до 30 человек живой силы. В тот день он получил ранение и скончался.