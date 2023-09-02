СМИ сообщили о сокращении авиарейсов по маршруту Минеральные Воды — Псков — Калининград

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Часть авиарейсов по маршруту Минеральные Воды — Псков — Калининград и в обратном направлении отменяют из-за нехватки самолетов. Об этом пишет Псковская Лента Новостей со ссылкой на генерального директора псковского международного аэропорта Артема Тарасова.

Это не связано с работой псковского аэропорта, это связано с загруженностью авиакомпаний — перевозчика. Очень много направлений, не хватает, видимо, у них воздушных судов. Они вот заявились на три частоты — решили, что будут летать три раза в неделю по маршруту Минеральные Воды — Псков — Калининград, а потом эту третью частоту отменили, потому что не хватает самолетов просто физически», - цитирует издание представителя аэропорта.

Сообщается, что пассажирам предлагают вернуть деньги за отмененные рейсы в полном объеме или воспользоваться другими рейсами в этих направлениях на другие даты.