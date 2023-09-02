В Багратионовске будут судить начальницу почты за хищение

В Багратионовский районный суд поступило уголовное дело в отношении начальницы одного из отделений почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, с июля 2021 года по январь 2023 года женщина не вносила в операционную кассу деньги, полученные от реализации канцелярских товаров, продуктов питания, бытовой химии и иных), а забирала их себе. Ущерб составил свыше 70 тысяч рублей.

На нее завели уголовное дело по статье «Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения».

Судебное заседание уголовному делу состоится 6 сентября.