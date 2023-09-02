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НовостиОбщество2 сентября 2023 11:18

В Гвардейске полиция раскрыла кражу мобильника из биотуалета

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В дежурную часть полиции Гвардейска поступило сообщение от 44-летней женщины о том, что во время сбора цветов в питомнике декоративных растений неизвестный похитил ее телефон.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая выяснила, что женщина забыла мобильник в биотуалете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что после потерпевшей кабинку посещал ещё один работник питомника – ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов 32-летний житель Советска.

Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенный телефон. На него завели уголовное дело по статье «Кража».