В Гвардейске полиция раскрыла кражу мобильника из биотуалета

В дежурную часть полиции Гвардейска поступило сообщение от 44-летней женщины о том, что во время сбора цветов в питомнике декоративных растений неизвестный похитил ее телефон.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая выяснила, что женщина забыла мобильник в биотуалете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что после потерпевшей кабинку посещал ещё один работник питомника – ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов 32-летний житель Советска.

Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенный телефон. На него завели уголовное дело по статье «Кража».