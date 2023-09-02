Экспорт зерна из Калининградской области увеличился на 64 процента

С начала 2023 года экспорт зерна и продуктов его переработки из Калининградской области увеличился на 64 процента - до 900 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Главным импортером подкарантинной продукции стала Турция. Основные поставки пришлись на шрот соевый в количестве 110 тыс. тонн и соевый белковый концентрат - 15 тыс. тонн.

В Белоруссию были отправлены соевый и льняной шроты в количестве – 106 тыс. тонн. В Мексику — 66 тыс. тонн зерна пшеницы продовольственной.

Кроме того, 138 тысяч тонн пшеницы вывезли в Бразилию, Марокко и Сербию.