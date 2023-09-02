Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 сентября 2023 14:07

Кондитер из Калининграда победила в программе «Мама–предприниматель» и получила 100 тысяч рублей

Предпринимательница уже занимается поиском помещения
Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Кондитер из Калининграда победила в региональном этапе программы «Мама – предприниматель». Полученный приз в сумме 100 тысяч рублей Оксана Сарина вложит в открытие собственной студии полезных десертов без сахара, которая будет называться «Ксюнина радость». Предпринимательница уже занимается поиском помещения, чтобы предлагать продукцию не только через интернет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обучение и конкурс, организованные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», проходили в конце августа на площадке областного центра «Мой бизнес».

«На программу шла, даже не зная, что получу так много информации. Обучение превзошло все мои ожидания: это и теоретическая база, и знания в части технического и материального обеспечения, – рассказала Оксана. – Для меня победа – знак того, что я всё делаю правильно, и что направление, в котором я иду, – действительно моё дело».