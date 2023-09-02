Кондитер из Калининграда победила в программе «Мама–предприниматель» и получила 100 тысяч рублей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Кондитер из Калининграда победила в региональном этапе программы «Мама – предприниматель». Полученный приз в сумме 100 тысяч рублей Оксана Сарина вложит в открытие собственной студии полезных десертов без сахара, которая будет называться «Ксюнина радость». Предпринимательница уже занимается поиском помещения, чтобы предлагать продукцию не только через интернет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обучение и конкурс, организованные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», проходили в конце августа на площадке областного центра «Мой бизнес».

«На программу шла, даже не зная, что получу так много информации. Обучение превзошло все мои ожидания: это и теоретическая база, и знания в части технического и материального обеспечения, – рассказала Оксана. – Для меня победа – знак того, что я всё делаю правильно, и что направление, в котором я иду, – действительно моё дело».