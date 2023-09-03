В Калининграде готовится к старту 36-й массовый велопробег

Схема маршрута 36-го велопробега в Калининградской области.
Фото: министерство спорта Калининградской области
В региональном министерстве спорта сообщили, каким будет маршрут, а также дали рекомендации участникам события.
Старт велопробега - на парковке у Дворца спорта «Янтарный» (Согласия, 39). План такой:
- 10:00 - 10:05 - построение участников в велоколонну;
- 10:05 - 10:20 - приветствие и инструктаж;
- 10:20 - 10:40 - стартовая процедура;
- 11:40 - 11:55 - остановка № 1 в лесном массиве за поселком Петрово;
- 13:00 - прибытие в Зеленоградск на Западный пляж;
- 13:30 - 14:30 - перерыв на обед и отдых;
- 14:30 - старт из Зеленоградска;
- 15:40 - 16:00 - остановка № 3 в лесном массиве у поселка Петрово;
- 16:20 - 16:40 - остановка № 4 в поселке Холмогоровка;
- 17:10 – финиш, около круговой развязки по улице Генерала Челнокова.
В министерстве отметили, что колонну будут сопровождать грузовики-технички для вышедших из строя велосипедов, автобус для сошедших с дистанции, кареты скорой помощи для экстренных случаев.
В 2023 фестиваль пройдет в упрощенной форме, без регистрации, номеров, маек и питания.
- В силе маршрут, безопасность, атмосфера, - пояснили организаторы.
По маршруту следования велопробега будут оперативно перекрываться участки автодорог общего пользования и открываться при первой же возможности.
- Просим учитывать это событие и сопутствующую ситуацию при планировании передвижений 03.09.23 с 10:00 до 18:00 включительно и заранее приносим извинения за вынужденные неудобства! – подчеркнули в министерстве.