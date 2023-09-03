В Калининграде готовится к старту 36-й массовый велопробег

Схема маршрута 36-го велопробега в Калининградской области. Фото: министерство спорта Калининградской области

В региональном министерстве спорта сообщили, каким будет маршрут, а также дали рекомендации участникам события.

Старт велопробега - на парковке у Дворца спорта «Янтарный» (Согласия, 39). План такой:

- 10:00 - 10:05 - построение участников в велоколонну;

- 10:05 - 10:20 - приветствие и инструктаж;

- 10:20 - 10:40 - стартовая процедура;

- 11:40 - 11:55 - остановка № 1 в лесном массиве за поселком Петрово;

- 13:00 - прибытие в Зеленоградск на Западный пляж;

- 13:30 - 14:30 - перерыв на обед и отдых;

- 14:30 - старт из Зеленоградска;

- 15:40 - 16:00 - остановка № 3 в лесном массиве у поселка Петрово;

- 16:20 - 16:40 - остановка № 4 в поселке Холмогоровка;

- 17:10 – финиш, около круговой развязки по улице Генерала Челнокова.

В министерстве отметили, что колонну будут сопровождать грузовики-технички для вышедших из строя велосипедов, автобус для сошедших с дистанции, кареты скорой помощи для экстренных случаев.

В 2023 фестиваль пройдет в упрощенной форме, без регистрации, номеров, маек и питания.

- В силе маршрут, безопасность, атмосфера, - пояснили организаторы.

По маршруту следования велопробега будут оперативно перекрываться участки автодорог общего пользования и открываться при первой же возможности.

- Просим учитывать это событие и сопутствующую ситуацию при планировании передвижений 03.09.23 с 10:00 до 18:00 включительно и заранее приносим извинения за вынужденные неудобства! – подчеркнули в министерстве.