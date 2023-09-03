Сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова призналась, что «нужно срочно стать сильнее»

Осень порой вызывает сильные чувства. Фото: скриншот

В воскресенье, 3 сентября глава администрации Калининграда Елена Дятлова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала стихотворение современного поэта Мальвины Матрасовой под названием «Мне нужно срочно стать сильнее». Примечательно, что автор разместила стихотворение в "ВКонтакте" днем ранее, 2 сентября.

- Мне нужно срочно стать сильнее. Поверить в пару новых истин. Всё понемногу осенеет, прощально машут с веток листья, еще чуть-чуть, и станет поздно светлеть (и утром, и ментально), - так начинается пост.

«Я вижу осень как угрозу», «Родиться осенью – насмешка над той, кто осень ненавидит», «Я вновь на календарь в обиде» - есть и такие строки.

Добавим, Елена Дятлова родилась 6 октября. И уже не первый раз публично обращается к творчеству Мальвины Матрасовой Так, в декабре 2021 года в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» сити-менеджер читала стихотворение «Человеку нужен теплый кот».