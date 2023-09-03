В Калининградской области вспоминают трагедию Беслана

Губернатор Антон Алиханов и начальник управления ФСБ РФ по Калининградской области Павел Гуляев возложили цветы к памятнику Героям спецназа ФСБ России. Фото: Правительство Калининградской области

В воскресенье, 3 сентября в Калининградской области проходят памятные мероприятия в связи с 19-й годовщиной трагических событий в Беслане.

- Вместе с жителями региона 3 сентября вспоминали эти события в сквере Героев спецназа ФСБ России в Калининграде, - написал в телеграм-канале губернатор Антон Алиханов. - Боль от Бесланской трагедии еще на долгие годы останется в наших сердцах. Терроризму нет оправдания, нет прощения людям, которые совершали это зло. Такова позиция Президента страны, всего народа: никаких переговоров с террористами, с теми, кто убивает наших людей, наших детей. Только такая позиция позволит нам победить.

Глава региона напомнил, что в результате бесчеловечных действий террористов в школе Беслана погибли более 300 людей, мирных граждан, в числе жертв были дети.