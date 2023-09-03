Жителям Полесска два года мешает спать работающий насос

По словам жителей Полесска, во время дождей затапливает и детский сад, и жилые дома. Фото: СОЦСЕТИ

В сообществе «Правительство Калининградской области» в социальной сети «ВКонтакте» жительница Полесска пожаловалась на шум работающего насоса.

- Через дорогу от дома находится детский сад, - ввела в курс дела подписчица из Полесска. - Когда идут дожди, затапливает первый этаж садика. Руководство ставит насос для откачки воды прямо перед нашими окнами. Шум от насоса не дает покоя ни днем, ни ночью, спать невозможно.

Женщина отметила, что вода из садика стекает под дом, дом стоит в воде, это уже длится более двух лет.

На жалобу отреагировали представители администрации Полесского муниципального округа.

- Сотрудники детского сада удлинят шланг, чтобы вода уходила в люк, а насос накроют материалом, чтобы создать шумоизоляцию. К сожалению, нельзя прекратить откачивать воду, это необходимая мера, - отметили чиновники.

Но жители муниципалитета, считают, что «накрыть материалом насос это просто отписка».