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НовостиОбщество3 сентября 2023 12:34

Азорский антициклон принесет в Калининградскую область теплую и ясную погоду

В отдельные дни столбики термометров могут подняться выше 25 градусов
Вера ГРИНВИЧ
Предстоящая неделя будет по-летнему теплой.

Предстоящая неделя будет по-летнему теплой.

Фото: Александр Подгорчук

К началу следующей недели ожидается выход Азорского антициклона, который «обоснуется» над центральной Европой, что не может не сказаться на погоде в нашем регионе. Об этом предупреждают в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

- Установление зоны повышенного давления как минимум принесет с собой отсутствие обильных осадков в нашем регионе (которых было так много в последние дни) и довольно ясную погоду с отсутствием сильных ветров вблизи своего центра, - отмечают исследователи.

Но это еще не все.

- Вдоль западной периферии антициклона протянутся южные умеренные воздушные массы, при которых в условиях солнечной погоды в начале следующей недели в дневные часы будет прогреваться до отметок в +22...+24°C на большей части области. Не исключено, что во второй половине следующей недели с юга континента выйдут еще более теплые воздушные массы, которые позволят приземному воздуху прогреться до +25....+28°C и выше, - отметил автор поста.

Одним словом, в ближайшие дни калининградцев ожидает комфортная теплая погода.