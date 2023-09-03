В Калининграде провели уборку берегов ручья Литовского

Участники субботника собрали 8 кубометров мусора. Фото: Правительство Калининградской области

В субботу, 2 сентября в Калининграде прошел очередной субботник, организованный региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Как сообщает пресс-служба правительства, с уборкой помогли команда сборной региона по рэгби «Балтийский шторм», сотрудники РЖД, волонтеры Калининградского добровольческого центра, студенты БФУ имени Канта и КГТУ, местные жители и неравнодушные граждане.

- Я вырос возле этих мест, поэтому с интересом и прекрасным настроением принял участие в акции. Удивительно, что много раз проходишь мимо этих окрестностей и не задаёшься вопросом: а что там, действительно, есть мусор, как я могу помочь природе? А благодаря таким мероприятиям можно внести свой посильный вклад в чистоту нашего края, – сказал директор регби-клуба «Балтийский шторм» Андрей Бурдейный.

Общими усилиями приведено в порядок почти два километра побережья ручья Литовского.

- «Добыча» волонтеров составила 8 кубометров отходов, из которых 3 региональный оператор отправит на переработку, - отметили в пресс-службе.