Калининградская «Балтика» провела «противоречивый матч»

Балтийцы поблагодарили болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В воскресенье , 3 сентября в Москве калининградская «Балтика» встретилась со столичной командой «Локомотив». Итог игры: 2-3.

- Какой противоречивый матч, - так описали результат модератор группы «ФК "Балтика» в «ВКонтакте».

В команде «Локомотив» отличились: нападающий Артем Дзюба (первый гол встречи, 9 минута), полузащитник Антон Миранчук (17 минута), полузащитник Дмитрий Баринов (34 минута).

У балтийцев точность продемонстрировали – Гедеон Гузина, нападающий поразил ворота соперника на 50 минуте матча, полузащитник Сергей Пряхин – на 65 минуте.

- Спасибо, что были рядом и поддерживали до последней минуты! – так команда обратилась к болельщикам в социальных сетях.

«Балтика» занимает 16 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующая игра пройдет 16 сентября. Калининградские футболисты встретятся с командой «Ростов».

Вперед, балтийцы!