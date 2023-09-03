На Балтфлоте отдали воинские почести морякам, погибшим во Второй Мировой войне

Выход с море состоялся на катере радиационной и химической защиты «Сергей Осипов». Фото: пресс-служба Балтфлота

В воскресенье, 3 сентября представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации Балтийска, ветераны Великой Отечественной войны, Военно-Морского Флота и военной службы, вышли в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Второй мировой войны.

Выход с море состоялся на катере радиационной и химической защиты «Сергей Осипов» Балтийской военно-морской базы.

- В точке отдания воинских почестей в Балтийском море военнослужащие флота, ветераны и гости спустили на воду венки и цветы, почтив память павших воинов минутой молчания, - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

3 сентября - Памятная дата России - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Международно-правовым основанием для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии.