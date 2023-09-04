На жителя Багратионовска завели уголовное дело за нападение на работника скорой помощи

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел еще четыре месяца назад. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, утром 30 апреля на улице Карла Маркса в Калининграде прохожие обнаружили мужчину, который лежал без сознания возле дверей ночного клуба и, судя по всему, был сильно пьян. По вызову на место прибыла бригада скорой помощи. Когда фельдшер приступил к осмотру, мужчина пришел в себя, схватил медработника за руку, несколько раз ударил, отбросил в сторону и сбежал. Фельдшер получил различные травмы, включая вывих плечевого сустава.

По горячим следам полицейские задержали мерзавца на Фестивальной аллее и доставили в отдел. Нападавшим оказался 29-летний житель Багратионовска. Теперь на него завели уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы.