Калининградцы отдают за «коммуналку» почти 10% дохода – больше, чем в Санкт-Петербурге

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Калининградская область расположилась на 30-м месте в рейтинге регионов по доле расходов населения на услуги ЖКХ и топливо. Исследование провели эксперты РИА «Новости».

Судя по представленной информации, в нашем регионе на оплату услуг ЖКХ приходится 9,4% (+0,3 за год) доходов, или в среднем 4412 рублей.

По итогам 2022 года наименьшая доля затрат на коммуналку отмечается в Дагестане. Здесь она составляет 6,2%. Также низкие значения фиксируются в Курской области и Севастополе.

Самая большая доля расходов на ЖКХ отмечена в Магаданской области (13,7%), Камчатском крае (13,5%) и на Чукотке (13,4%).

В Москве жители платят в среднем 9925 рублей в месяц (10,8% доходов), в Санкт-Петербурге – 6165 рублей (8,5%).