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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 9:21

В Неманском районе 27-летняя девушка открыла дверь и на полном ходу вышла из машины

С травмами ее доставили в больницу
Николай Литвинов
Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото: УГИБДД Калининградской области

Необычное ДТП произошло в пять часов утра воскресенья, 3 сентября. Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, все случилось на улице Зеленой в поселке Маломожайское Неманского района. 27-летняя девушка, ехавшая пассажиркой в «Пежо», на ходу открыла дверь и неожиданно вышла из машины. По крайней мере, так потом рассказал полицейским 26-летний водитель.

В результате девушка получила травмы – ей понадобилась помощь медиков. Остальные обстоятельства выясняет полиция.