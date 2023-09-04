В Неманском районе 27-летняя девушка открыла дверь и на полном ходу вышла из машины

Фото с места ДТП. Фото: УГИБДД Калининградской области

Необычное ДТП произошло в пять часов утра воскресенья, 3 сентября. Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, все случилось на улице Зеленой в поселке Маломожайское Неманского района. 27-летняя девушка, ехавшая пассажиркой в «Пежо», на ходу открыла дверь и неожиданно вышла из машины. По крайней мере, так потом рассказал полицейским 26-летний водитель.

В результате девушка получила травмы – ей понадобилась помощь медиков. Остальные обстоятельства выясняет полиция.