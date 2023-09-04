Курьер мошенников из Советска обманул пенсионеров на 500 тысяч рублей

В Калининградской области задержан очередной курьер телефонных мошенников. На этот раз легко подзаработать решил 21-летний житель Советска.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, жительницу Полесска, поверившую, что ее родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия, обманули на 200 тысяч рублей. За деньгами, собственно, и приехал молодой человек.

Аналогичным образом пострадала пенсионерка в Советске, лишившись 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали 21-летнего парня из Советска. Выяснилось, что он «трудился» за небольшой процент от вырученных обманным путем денег. Большую же часть суммы он переводил аферистам-работодателям.

Заведены уголовные дела.