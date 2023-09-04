В Калининграде открылся Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

3 сентября в Калининграде уже в 13-й раз открылся Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. В этом году в нем участвуют 22 музыканта из Франции, Канады, Китая, ЮАР, Кореи и России, прошедшие отбор в Гамбурге, Нью-Хейвене, Пекине и Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кафедрального собора.

Прослушивания второго тура конкурса пройдут 4 и 5 сентября в зале Калининградской филармонии. По их итогам в финал будут отобраны 6 музыкантов. Третий, финальный тур состоится в Кафедральном соборе Калининграда 7 сентября.

Имя победителя будет объявлено на пресс-конференции 8 сентября в 17.30 в Валленродтской библиотеке в соборе.

Победитель получит Органного ангела и 5 тысяч долларов.

В состав жюри XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева вошли Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды), Вольфганг Райзингер (Австрия), Юань Шен (Китай), Эльке Фёлькер (Германия), Эудженио Мария Фаджиани (Италия), Даниэль Зарецкий (Россия), Алексей Шмитов (Россия). Председателем стал титулярный органист собора Нотр-Дам де Пари и Кафедрального собора в Нанси, профессор Высшей музыкальной академии Страсбурга Иоанн Вексо.