Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 4 сентября

В Калининграде ряд улиц останутся без энергоснабжения в понедельник, 4 сентября. Так, для монтажа нового оборудования подстанций до 16.00 были отключены от энергоснабжения потребители по:

- ул. Ген. Буткова 1, 18, 19, 20, 21, 32а, пр-т Московский 6а,12, наб. Петра Великого 7;

- наб. Ген. Карбышева 9.

До 18.00 без света – жильцы на ул. Дзержинского 202б-д, 208, 210, 200, 214, 216, 222

Также до 18.00, отключен светофор: ул. Дзержинского - ул. Энергетиков.

Кроме того, по данным городской администрации, холодную воду для ремонта участка сети перекрыли сегодня до 17.00 на ул. Суздальская 13, до 16.00 – на ул. Каменная 1-7, 6, ул. С. Разина 34, ул. Коммунальная 11-23.

До 15.00 воды не будет на ул. Калужская 25-31 и пер. Калужский 12-20.