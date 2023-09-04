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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:50

В Калининград на стажировку прислали участников резерва управленческих кадров Вологодской области

Они уже начали знакомиться с работой аппарата правительства
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В правительстве Калининградской области проходят стажировку участники резерва управленческих кадров Вологодской области

В Калининграде они до 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, представители Вологодской области уже начали знакомиться с работой аппарата правительства и органов исполнительной власти.

Они изучат документооборот и механизмы контроля исполнительской дисциплины, ознакомятся со сферой мониторинга закупок, организации питания обучающихся в государственных образовательных организациях Калининградской области, посетят учебные заведения.

Эта стажировка является мероприятием по обмену опытом.