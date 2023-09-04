В Калининград на стажировку прислали участников резерва управленческих кадров Вологодской области

В правительстве Калининградской области проходят стажировку участники резерва управленческих кадров Вологодской области

В Калининграде они до 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, представители Вологодской области уже начали знакомиться с работой аппарата правительства и органов исполнительной власти.

Они изучат документооборот и механизмы контроля исполнительской дисциплины, ознакомятся со сферой мониторинга закупок, организации питания обучающихся в государственных образовательных организациях Калининградской области, посетят учебные заведения.

Эта стажировка является мероприятием по обмену опытом.