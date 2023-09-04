Житель Немана до смерти избил отца кувалдой и вызвал ему скорую

Трагедия случилась в Немане. Там 33-летний местный житель жестоко избил до смерти родного отца.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, днем 31 августа мужчина дома выпивал и «на почве неприязненных отношений» избил своего 55-летнего отца. Он бил его кулаком и кувалдой по лицу и туловищу.

«Увидев, что отцу стало плохо, обвиняемый вызвал скорую медицинскую помощь. В результате полученных телесных повреждений потерпевший умер в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в лечебное учреждение», - отметили в пресс-службе СК.

Злоумышленник заключен под стражу до 31 октября.