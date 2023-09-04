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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:35

В Калининграде сдвинули срок окончания ремонта ул. Железнодорожной

Ремонтные работы планируют завершить 10 сентября
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Ремонтные работы на ул. Железнодорожной недалеко от перекрестка с ул. Портовой в Калининграде продолжаются. Срок окончания ремонта Железнодорожной, где прорвало коллектор, сдвинули до 10 сентября, сообщает пресс-служба «Водоканала». При этом частично движение автомобилей по улице могут запустить раньше.

Ранее были завершены работы на канализационном коллекторе на ул. Суворова. Сейчас там благоустраивают территорию, укладывают дорожное покрытие.

На ул. Суворова был выполнен большой объем работ, которые должны исключить возможность наступления аварийных ситуаций в будущем на этом участке.