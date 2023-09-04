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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 13:18

Сотрудники минприроды ликвидировали незаконные выпуски в реку Товарную, чтобы остановить экологическую катастрофу

В серьезном загрязнении обвинили гаражный кооператив «Луч-1»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде представители областного министерства природы и «Гидротехника» ликвидировали незаконные выпуски в реку Товарную.

Как сообщает пресс-служба министерства в понедельник, 4 сентября, речку Товарную в место экологической катастрофы превращает гаражный кооператив «Луч-1», расположенный вдоль улицы Тихорецкой в Калининграде.

«На территории кооператива в смотровых колодцах обнаружены автомобильные масла, следы нефтепродуктов и хозбыт стоков. На выпусках в реку Товарную после прохождения кооператива значительно превышены предельно допустимые концентрации в водном объекте. На территории кооператива обнаружен колодец, в который осуществляется слив отработанных автомобильных масел», - рассказали в министерстве.

Сообщается, что министерством будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в загрязнении реки Товарной.