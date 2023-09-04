Сотрудники минприроды ликвидировали незаконные выпуски в реку Товарную, чтобы остановить экологическую катастрофу

.

В Калининграде представители областного министерства природы и «Гидротехника» ликвидировали незаконные выпуски в реку Товарную.

Как сообщает пресс-служба министерства в понедельник, 4 сентября, речку Товарную в место экологической катастрофы превращает гаражный кооператив «Луч-1», расположенный вдоль улицы Тихорецкой в Калининграде.

«На территории кооператива в смотровых колодцах обнаружены автомобильные масла, следы нефтепродуктов и хозбыт стоков. На выпусках в реку Товарную после прохождения кооператива значительно превышены предельно допустимые концентрации в водном объекте. На территории кооператива обнаружен колодец, в который осуществляется слив отработанных автомобильных масел», - рассказали в министерстве.

Сообщается, что министерством будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в загрязнении реки Товарной.