Калининградец в свой день рождения сдал машину знакомого на металл

Инцидент случился в Калининграде – у местного жителя пропал автомобиль «Ауди». Интересно, что накануне вечером он выпивал с приятелем, а проснувшись, не обнаружил любимую машину.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пропавший автомобиль был обнаружен в одном из пунктов приема металлолома на улице Дзержинского.

Полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину. Он признался в том, что вызвал эвакуатор и погрузил на него чужой автомобиль. «Ауди» он сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил. Все случилось в день его рождения.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.