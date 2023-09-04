Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья4 сентября 2023 14:09

На «Культуре» запустили передачу «Диалоги о животных», снятую в Калининграде

Местом съемок стал Калининградский зоопарк
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Калининградский зоопарк

На канале «Культура» 4 сентября вышла первая серия «Диалогов о животных» Ивана Затевахина о Калининградском зоопарке.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, передачи будут выходить в течение четырех месяцев каждое воскресенье в 8.15 утра.

Зрители увидят обитателей нашего зоопарка: броненосца Потемкина, сивуча Кима, самку орангутана Нону и ее сына Оле, тапира Хуско, тюленя Кайюса, сурикатов и др.

При этом все 14 серий «Диалогов» уже сейчас можно посмотреть в интернете.