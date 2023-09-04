В Калининграде провели предпремьерный показ фильма «Отель» Александра Балуева

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Фото: Александр МЕЛЕХОВ
В Калининграде в кинотеатре «Заря» состоялся предпремьерный показ фильма «Отель», большую часть которого снимали в Калининградской области.
Как рассказали в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму, в Калининград на показ приехали создатели фильма и актеры.
Главные роли в «Отеле» исполнили Марина Петренко, Александр Балуев и Глеб Матвейчук.
Съемки проходили в регионе в 2020 году, когда на побережье Балтики в Поваровке с нуля была построена колоритная декорация старой гостиницы в натуральную величину.
Фильм получил в Калининградской области почти 9,5 миллиона рублей рибейта.
Картина выходит в прокат 6 сентября на платформе Wink.