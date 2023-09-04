. Фото: Правительство Калининградской области

В Светлом благоустроили рыночную площадь в центре города. Работы провели в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На рыночной площади появился характерный для города символ – чайка, которую изобразили в еще одном арт-объекте из металла. По возможности разбили клумбы, провели компенсационное озеленение. В городе будут расти молодые туи, красный и черешчатый дубы, береза, рябина, туя и много роз.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, благоустраивают также придомовые территории благодаря выбору жителей на всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Так, привели в порядок сквер на ул. Коммунистической. Почти готовы дворы и сквер у патриаршего дуба на ул. Горького, а также сквер на ул. Заводской, 18. Подрядчик приступил к работам на ул. Васнецова и в районе дома № 5 на ул. Коммунистической.

В скверах поставили скамьи-кашпо, скамьи с гравировкой, лавочку с арт-объектом.