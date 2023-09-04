В мэрии рассказали, что будут делать с памятником Ленину у Дома искусств

. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Памятник Ленину, стоящий у Дома искусств, приведут в порядок во время реконструкции сквера. Как выяснилось, нужно подлатать постамент.

- Уже принимаются технические решения по облицовке постамента. Кроме того, есть претензии к состоянию бетона, но сам памятник сохраняет устойчивость, - сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства Вадим Борисов.

Напомним, памятник Ленину был открыт в Калининграде 4 ноября 1958 года и сначала стоял на площади Победы. В декабре 2004 года его демонтировали и увезли на реставрацию. С 2007 года памятник стоит в сквере перед Домом искусств.