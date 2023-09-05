В Калининградской области продлили купальный сезон

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области решено не завершать купальный сезон. Некоторые муниципалитеты не будут убирать спасательные посты до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- Несмотря на то, что календарное лето закончилось и наступила осень, купальный сезон не закрывается. Жители и гости Калининградской области имеют возможность искупаться, не рискуя жизнью и не нарушая закон, - сообщили в МЧС.

Работа разных пляжей продлена на разные сроки.

Так, например, в Янтарном на Центральном пляже купаться можно будет до 15 сентября. В Зеленоградске отдыхающих на пляжах ждут до 30 сентября. В Светлогорске – до 18-го. На всех озерах Калининграда купальный сезон завершится 8 сентября.

Всего же в купальный сезон – 2023, с июня по август, на территории региона действовало 44 официальных пляжа.