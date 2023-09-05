В Калининграде впервые провели реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению

В Калининградской области впервые прошел межрегиональный реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению – в нем со 2 по 4 сентября приняли участие представители девяти регионов Северо-Запада.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, программа фестиваля «Янтарное ожерелье» включала концерт победителей конкурсов художественной самодеятельности, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные конкурсы.

Отмечается, что мероприятие было организовано благодаря областной грантовой поддержке – на реализацию проекта из регионального бюджета выделяли 500 тысяч рублей.

Участники фестиваля, в частности, посетили реабилитационное предприятие «Взгляд», основная задача которого – проведение профессиональной, трудовой реабилитации инвалидов по зрению, а также их трудоустройство.