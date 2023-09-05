Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 5 сентября

В Калининграде во вторник, 5 сентября, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, для модернизации подстанций сегодня до 18.00 отключены от энергоснабжения потребители по:

ул. Литовский вал 63-87,62,

ул. Черепичная 19 а-б,

пер. Литовский 16-18;

ул. Проф. Севастьянова 14-22а,

ул. Сергеева 2,2б,

ул. Пролетарская 29-53,

ул. Ген. Соммера 46-56, 58-68,

ул. Университетская 4-10;

ул. 9 Апреля 60, 60а;

До 13.00 без электричества останутся ул. Чекистов 61-83а,93-107а,111а, 38-46 и ул. Мл. лейт.Родителева17-21,27а-б,2,16-22.

До 16.00 :

ул. Марш.Борзова 93 а-в, 95 (д/сад №122), 97-99,103,103а, 103б, 105а,

ул. Каштановая аллея 145а,147(школа №50), 157,

ул. Олимпийская 10-24;

ул. Больничная 34-38,

ул. Вагнера 51 (лицей №23), 40,

Московский пр-т 21а,

ул. Барнаульская 7-13,6.

На это же время, до 16.00, отключен светофор на Московском проспекте в районе лицея №23.

Кроме того, по данным мэрии города, с 10.00 до 15.00 холодной воды не будет на Ленинский пр-те 77-77 в и на ул. Пионерская 68-70.