На мостике возле Калининградского зоопарка откроется бесплатная выставка фотографий

Выставка ретроспективных фотографий Калининграда и области Юрия Павлова «Перестройка» (6+) откроется 17 сентября на мостике через Парковый ручей (между ул. Носова и ул. Шота Руставели, за зоопарком). Вход на выставку свободный, она будет работать в течение месяца.

Выставку представят в день открытия в 16.30 в рамках школы фотографии и медиаарта «Ф/школа» и фестиваля ФотON.

«Одна из функций фотографии помимо эстетической – документация реальности. Воспоминания фантомны и ненадежны, но фотография делает их чуть более осязаемыми. Архивы Юрия Павлова конца 80-х – начала 90-х годов – это фактура того времени, люди того времени, настроение самого художника и немножко доброй ностальгии», - говорят организаторы.

Юрий Павлов – член Союза фотохудожников России с 1990 года.

Профессиональный фотограф, живет и работает в Калининграде. Участник около 50 выставок в Калининградской области, регионах России, Польше, Литве, Германии.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда креативных индустрий «Креспектива».