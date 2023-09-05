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Фото: Администрация Зеленоградска
В акватории Куршского залива хотят создать искусственный полуостров, на котором разместят речной пункта пропуска и гостиничный комплекс. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.
Отмечается, что строить его будут больше двух с половиной лет, а на период строительства будет создано 149 рабочих мест.
По данным администрации, строительство полуострова на территории национального парка «Куршская коса» в поселке Рыбачьем планируется в рамках реализации инвестпроекта «Строительство международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола, гостинично-рекреационного комплекса и реконструкция объектов гидротехнического назначения».
После завершения строительства будут созданы 300 рабочих мест на постоянной основе и еще 800 на время сезона.