. Фото: Администрация Зеленоградска

В акватории Куршского залива хотят создать искусственный полуостров, на котором разместят речной пункта пропуска и гостиничный комплекс. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

Отмечается, что строить его будут больше двух с половиной лет, а на период строительства будет создано 149 рабочих мест.

По данным администрации, строительство полуострова на территории национального парка «Куршская коса» в поселке Рыбачьем планируется в рамках реализации инвестпроекта «Строительство международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола, гостинично-рекреационного комплекса и реконструкция объектов гидротехнического назначения».

После завершения строительства будут созданы 300 рабочих мест на постоянной основе и еще 800 на время сезона.