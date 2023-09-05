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НовостиОбщество5 сентября 2023 8:34

Кирху в поселке Романово законсервируют, кровлю восстановят

Проект консервации старинного сооружения в Зеленоградском районе уже готов
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Так кирха выглядела в 2012 году. Сегодня ее состояние намного хуже.

Так кирха выглядела в 2012 году. Сегодня ее состояние намного хуже.

Фото: prussia39.ru

Руинированную кирху в Романово Зеленоградского района решено законсервировать. Об этом сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

«Закончили проект консервации кирхи в поселке Романово Зеленоградского муниципального округа. Осталось пройти проверку достоверности сметной стоимости», - сообщил в соцсетях Евгений Маслов.

Из регионального бюджета на проект выделили более 2,5 млн рублей.

В планах восстановить легкую кровлю, чтобы отсечь доступ влаги внутрь храмового пространства.

Легкими каркасными конструкциями решено имитировать утраченную башню. Также сделают архитектурную подсветку законсервированной кирхи.

Работы по консервации кирхи в Романово начнутся же в 2024 году.

Кирха знаменита фреской с изображением шествия святых, которая за последние годы, к сожалению, оказалась почти полностью утрачена.

С 2010 года руинированный объект находится в собственности РПЦ.

Кирха Побетена носит статус объекта культурного наследия регионального значения.