Кирху в поселке Романово законсервируют, кровлю восстановят

Так кирха выглядела в 2012 году. Сегодня ее состояние намного хуже. Фото: prussia39.ru

Руинированную кирху в Романово Зеленоградского района решено законсервировать. Об этом сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

«Закончили проект консервации кирхи в поселке Романово Зеленоградского муниципального округа. Осталось пройти проверку достоверности сметной стоимости», - сообщил в соцсетях Евгений Маслов.

Из регионального бюджета на проект выделили более 2,5 млн рублей.

В планах восстановить легкую кровлю, чтобы отсечь доступ влаги внутрь храмового пространства.

Легкими каркасными конструкциями решено имитировать утраченную башню. Также сделают архитектурную подсветку законсервированной кирхи.

Работы по консервации кирхи в Романово начнутся же в 2024 году.

Кирха знаменита фреской с изображением шествия святых, которая за последние годы, к сожалению, оказалась почти полностью утрачена.

С 2010 года руинированный объект находится в собственности РПЦ.

Кирха Побетена носит статус объекта культурного наследия регионального значения.