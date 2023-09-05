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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:10

Названо количество туристов, отдохнувших летом на побережье в Пионерском

Официально купальный сезон завершен
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Этим летом в Пионерском на берегу моря отдохнули около 660 тысяч человек. Пик посещений пришелся на вторую неделю августа. С 14 по 20 августа побережье Пионерского посетили 186 тысяч человек.

Об этом сообщает администрация Пионерского.

При этом отмечается, что купальный сезон на пляже Пионерского завершился, в понедельник, 4 сентября, состоялось заключительное дежурство спасателей в этом году.

Отдыхающих на берегу моря призывают не терять бдительность и соблюдать правила поведения на воде.

Отметим, некоторые муниципалитеты региона продлили купальный сезон до конца сентября.