Названо количество туристов, отдохнувших летом на побережье в Пионерском

Этим летом в Пионерском на берегу моря отдохнули около 660 тысяч человек. Пик посещений пришелся на вторую неделю августа. С 14 по 20 августа побережье Пионерского посетили 186 тысяч человек.

Об этом сообщает администрация Пионерского.

При этом отмечается, что купальный сезон на пляже Пионерского завершился, в понедельник, 4 сентября, состоялось заключительное дежурство спасателей в этом году.

Отдыхающих на берегу моря призывают не терять бдительность и соблюдать правила поведения на воде.

Отметим, некоторые муниципалитеты региона продлили купальный сезон до конца сентября.