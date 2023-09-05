В Калининграде сотрудники МЧС ищут дом для спасенного котенка

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Котенок, которого спасли сотрудники МЧС в Светлом, ищет дом. Напомним, полуторамесячная малышка застряла в окне застекленного балкона и чуть не погибла. К счастью, ей помогли специалисты, поднявшись к малявке на вышке.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сейчас черная кошечка временно живет у Ирины, женщины, которая вызвала тогда пожарных.

«Беднягу отмыли, накормили и сводили к ветеринару. Но оставить у себя малютку добрая женщина не может, своих домашних любимцев полон дом: пять кошек и собака», - рассказали спасатели.

Если вы можете и хотите взять котенка себе, звоните по номеру: 8-900-570-72-35 (Екатерина).