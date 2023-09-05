На берегу Виштынецкого озера стартовала смена для волонтеров «Пространство добра»

. Фото: Правительство Калининградской области

Смена для волонтеров «Пространство добра» стартовала на берегу Виштынецкого озера, собрав на территории центра детского и молодежного отдыха «Жемчужина» более 90 добровольцев и их организаторов. Ребята будут проходить тематическое обучение до 8 сентября.

Как рассказали в министерстве молодежной политики, эта смена – возможность прокачать компетенции, выстроить дружеские связи между жителями разных муниципальных образований области.

Обучение поделено на три тематических потока: «Волонтеры», «Организаторы» и «molod39|гранты».

В рамках первых двух направлений участники пройдут обучающую программу «Школа Добро.Университета» от Ассоциации волонтерских центров.

Участники потока «Волонтеры» изучат историю добровольческого движения в России.

Организаторы добровольческой деятельности в рамках «Школы Добро.Университета» узнают о технологиях управления волонтерами, дизайн-мышлении.