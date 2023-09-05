В Багратионовском районе девушка на «Киа» не справилась с управлением и врезалась в два дерева

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадали две девушки, случилось в Багратионовском районе. Рано утром со стороны Каштаново в направлении Тишино ехала «Киа», за рулем которой находилась 23-летняя девушка-водитель.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, она не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево справа по ходу движения автомобиля. На этом злоключения не прекратились.

«Затем девушка выехала на полосу встречного движения, где совершила наезд на придорожное дерево», - рассказали в ГИБДД. После этого столкновения автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и 25-летняя пассажирка получили телесные повреждения.