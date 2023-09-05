В бастионе «Литва» открылась первая выставка

. Фото: Музей мирового океана

В бастионе «Литва», который принадлежит Музею Мирового океана, открыт первый крупный выставочный проект «Был бы флот, а гавани найдутся».

Экспозиция, которую разместили на территории и в залах бывшего капонира, рассказывает о развитии судостроения, устройстве городской фортификации, с которой Петр Первый знакомился во время неоднократных визитов в Пруссию.

Как рассказали в пресс-службе музея, также экспозиция отправит посетителей в путешествие по городам, где сохраняют петровские традиции и морскую культуру.

Гости увидят реплики петровских кораблей, образцы морской археологии, подготовленные к экспонированию в реставрационных мастерских Музея Мирового океана. Это фрагменты археологической находки «корабль XIX века», обнаруженные в янтарном карьере.