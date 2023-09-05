В Калининградской области открыли еще один глэмпинг по национальному проекту

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области, в Светлогорске, открыли очередной , глэмпинг, созданный по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и при льготном финансировании от регионального Центра поддержки предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, в глэмпинге 10 домиков с беседками и мангалами, лаунж зона с фонтаном,; костровая зона и зона отдыха с гамаками и гнездами. Есть также волейбольная площадка и парковка с видеонаблюдением.

В министерстве отметили, что всего по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Калининградской области с 2022 года было создано 10 кемпингов и глэмпингов в Янтарном, Светлогорске, Зеленоградске, на Куршской и Балтийской косе, в поселке Куликово, в Гурьевском и Озерском районах. Их общий номерной фонд всего 47.

Интересно, что в этом году планируется реализовать еще 7 похожих проектов.