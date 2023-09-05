В Калининграде на Верхнем озере отметят закрытие сезона экстремальных видов спорта

В Калининграде на Верхнем озере 16 сентября проведут официальное закрытие сезона экстремальных видов спорта. Стать зрителями смогут все желающие, сообщает пресс-служба городской администрации.

На площадке скейт-велопарка с полудня будут проходить соревнования по дисциплинам: bmx и bmx pro, самокат и самокат pro, скейт.

Сообщается, что принять участие в соревнованиях могут молодые люди от 10 до 35 лет.

В 12:30 на площадке для воркаута пройдут соревнования по кроссфиту, которые включают упражнения на выносливость в круговом формате: приседания, подтягивания, отжимания. Регистрация пройдет на месте в 12:00.

С 12:00 можно будет принять участие в соревнованиях по слэклайну.