Похищенную отцом девочку вернули из Калининградской области в Литву

. Фото: Александр Подгорчук

Во вторник, 5 сентября, девочка, которую похитил и вывез из страны родной отец, вернулась домой в Литву. Как сообщает портал lrytas.lt, ребенок пересек литовско-российскую границу вместе с мамой.

Напомним, эта история началась две с половиной недели назад, 27 августа. Житель деревни Саусдравай Кретингского района забрал у гражданской жены свою родную годовалую дочь и на надувной лодке переплыл с ребенком государственную границу, перебравшись в Россию.

Литва начала досудебное расследование по факту похищения ребенка. Местные СМИ цитируют литовских пограничников, по словам которых российские коллеги сообщили им, что ребенок находится в безопасности и о нем заботятся.

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене отметила, что девочке и ее маме будет оказана вся необходимая помощь со стороны специалистов Службы защиты прав ребенка.

О том, где сейчас находится отец ребенка и что ждет его дальше, официальной информации нет.