В Центральном парке Калининграда спасли котенка, застрявшего в аттракционе

Животное едва не погибло в Центральном парке Калининграда – котенок застрял в трубе американских горок. Необычную спасательную операцию провели пожарные из части № 5.

«Малыш залез в трубу американских горок. Несколько дней неравнодушные очевидцы слушали жалобное мяуканье, пока не вызвали МЧС России. Ювелирная спасательная операция продлилась около полутора часов», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что вытащить малыша из трубы было непросто. Чтобы не навредить котенку, сотрудники МЧС осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга.

Сейчас малыш в безопасности. Он уже обрел заботливых хозяев.