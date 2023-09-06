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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 7:44

В Центральном парке Калининграда спасли котенка, застрявшего в аттракционе

Малышу уже нашли новый дом
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Животное едва не погибло в Центральном парке Калининграда – котенок застрял в трубе американских горок. Необычную спасательную операцию провели пожарные из части № 5.

«Малыш залез в трубу американских горок. Несколько дней неравнодушные очевидцы слушали жалобное мяуканье, пока не вызвали МЧС России. Ювелирная спасательная операция продлилась около полутора часов», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что вытащить малыша из трубы было непросто. Чтобы не навредить котенку, сотрудники МЧС осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга.

Сейчас малыш в безопасности. Он уже обрел заботливых хозяев.