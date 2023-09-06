Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 6 сентября

В Калининграде в среду, 6 сентября, намечен ряд отключений. Так, до 18.00 отключены от энергоснабжения потребители по адресам:
ул. Ген. Соммера 46-68,
ул. Пролетарская 29-53,
ул. Проф. Севастьянова 14-22а,
ул. Сергеева 2,б,
ул. Университетская 4-10;
пер. Желябова 11-25(больница), 25а (ВНС), 27,
ул. Мусоргского 15-17 (поликлиника, ЦТП), 19,25, 10
Кроме того, из-за отключения энергоснабжения в дома по пер. Желябова 25 и ул. Мусоргского 15-17 воду в течение дня будут подавать с пониженным давлением.
До 17.00 электричество отключат потребителям по:
ул. Березовая 1-35,10-24,
ул. Камская 7-9(котельная),11-47,4а-8б,
ул. Киевская 159-161.
До 16.00 света не будет в домах по:
ул. Билибина 9-27б,16-26,36-42,уч.333,
ул. Георгиновая 7-17а,2-4,16-24,уч.177, 178,179,180,208,209,210,211,
ул. И. Сусанина 42,48,
ул. Поселковая 25-37,26-54,
ул. Прицельная 1-7,2-12
ул. Пулеметная 27-37,2 4-42,
ул. Украинская 1,
ул. Черноморская 1-25 а,2-28, уч.317,
пер. Зоологический 1-11 а, 6-12
ул. Комсомольская 16 (д/с №22),20-22б
ул. Косм. Леонова 1-17 в (поликлиника, модуль ГВС), 19-27 а,10-12 а
ул. Косм. Пацаева 3,а,7в,6а
ул. Чекистов ПП-301.
До 15.00 свет отключат в домах по ул. Докука 4-10,25,27,б,41, СНТ «Калачева».
Также по данным мэрии города, холодную воду с 10.00 до 15.00 для ремонтных работ перекроют на:
ул. Черняховского 15;
Ленинский проспект, 17-25;
Аллея смелых 83 а, 82-86 а
ул. К. Назаровой 6, 16,17-19, 29-49
ул. Откосная 1-15,2-18
ул. Полтавская 1-7,2 а, б.
До 17.00 перекрыто горячее водоснабжение потребителям на:
пер. Грибоедова 9
пер. Майский 1,5
пер. Потемкина 3-9
ул. А. Невского 23-123(поликлиника),14а-в,24-38в,32(шк. №33),46,а,50-52а, 62-62в,68а,78
ул. Артиллерийская 13-59,18(колледж),46-58,62,72(д/с №125)
ул. Беломорская 2
ул. Береговая 6-10,40
ул. Верхнеозерная 7-25,24
ул. Герцена 2
ул. Горького 107,113
ул. Грибоедова 4-6,13-19
ул. Достоевского 2
ул. Еловая аллея 31-69
ул. Куйбышева 11-15(шк. №33),17-187, 139(д/с №123)
ул. Л. Толстого 12-14
ул. Ленинградская 36,50-54
ул. Лермонтова 22
ул. Липовая аллея 2
ул. Майская 4
ул. Некрасова 2-24,17-17а
ул. Парт. Железняка 4-18
ул. Потемкина 9-13,18
ул. Старш. Дадаева 56,62
ул. Тельмана 13-15(д/с №23),35-41а(д/с №16),46,а,48,б
ул. Тургенева 53
ул. Юбилейная 16.