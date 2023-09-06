Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 6 сентября

В Калининграде в среду, 6 сентября, намечен ряд отключений. Так, до 18.00 отключены от энергоснабжения потребители по адресам:

ул. Ген. Соммера 46-68,

ул. Пролетарская 29-53,

ул. Проф. Севастьянова 14-22а,

ул. Сергеева 2,б,

ул. Университетская 4-10;

пер. Желябова 11-25(больница), 25а (ВНС), 27,

ул. Мусоргского 15-17 (поликлиника, ЦТП), 19,25, 10

Кроме того, из-за отключения энергоснабжения в дома по пер. Желябова 25 и ул. Мусоргского 15-17 воду в течение дня будут подавать с пониженным давлением.

До 17.00 электричество отключат потребителям по:

ул. Березовая 1-35,10-24,

ул. Камская 7-9(котельная),11-47,4а-8б,

ул. Киевская 159-161.

До 16.00 света не будет в домах по:

ул. Билибина 9-27б,16-26,36-42,уч.333,

ул. Георгиновая 7-17а,2-4,16-24,уч.177, 178,179,180,208,209,210,211,

ул. И. Сусанина 42,48,

ул. Поселковая 25-37,26-54,

ул. Прицельная 1-7,2-12

ул. Пулеметная 27-37,2 4-42,

ул. Украинская 1,

ул. Черноморская 1-25 а,2-28, уч.317,

пер. Зоологический 1-11 а, 6-12

ул. Комсомольская 16 (д/с №22),20-22б

ул. Косм. Леонова 1-17 в (поликлиника, модуль ГВС), 19-27 а,10-12 а

ул. Косм. Пацаева 3,а,7в,6а

ул. Чекистов ПП-301.

До 15.00 свет отключат в домах по ул. Докука 4-10,25,27,б,41, СНТ «Калачева».

Также по данным мэрии города, холодную воду с 10.00 до 15.00 для ремонтных работ перекроют на:

ул. Черняховского 15;

Ленинский проспект, 17-25;

Аллея смелых 83 а, 82-86 а

ул. К. Назаровой 6, 16,17-19, 29-49

ул. Откосная 1-15,2-18

ул. Полтавская 1-7,2 а, б.

До 17.00 перекрыто горячее водоснабжение потребителям на:

пер. Грибоедова 9

пер. Майский 1,5

пер. Потемкина 3-9

ул. А. Невского 23-123(поликлиника),14а-в,24-38в,32(шк. №33),46,а,50-52а, 62-62в,68а,78

ул. Артиллерийская 13-59,18(колледж),46-58,62,72(д/с №125)

ул. Беломорская 2

ул. Береговая 6-10,40

ул. Верхнеозерная 7-25,24

ул. Герцена 2

ул. Горького 107,113

ул. Грибоедова 4-6,13-19

ул. Достоевского 2

ул. Еловая аллея 31-69

ул. Куйбышева 11-15(шк. №33),17-187, 139(д/с №123)

ул. Л. Толстого 12-14

ул. Ленинградская 36,50-54

ул. Лермонтова 22

ул. Липовая аллея 2

ул. Майская 4

ул. Некрасова 2-24,17-17а

ул. Парт. Железняка 4-18

ул. Потемкина 9-13,18

ул. Старш. Дадаева 56,62

ул. Тельмана 13-15(д/с №23),35-41а(д/с №16),46,а,48,б

ул. Тургенева 53

ул. Юбилейная 16.