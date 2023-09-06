Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 8:05

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на зеленоградской трассе

Водитель «Ауди» от полученных травм скончался на месте
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Серьезное ДТП случилось на зеленоградской трассе: со стороны Калининграда к морю ехал автомобиль марки БМВ, водитель которого выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди».

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, в машине находились водитель и пассажир.

«В результате ДТП водитель автомобиля марки «Ауди» от полученных травм скончался на месте ДТП, а его пассажир был доставлен на машине скорой медицинской помощи в БСМП Калининграда с телесными повреждениями», - рассказали в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.