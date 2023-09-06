В Багратионовске мужчина повредил кирпичом автомобиль соседа

Инцидент случился в Багратионовском районе – пострадал житель поселка Северного, который сообщил в полицию, что кто-то повредил его автомобиль Hyundai Creta.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейским удалось выяснить обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что сосед мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений кирпичом повредил стойку крыши.

41-летний злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где и признался в содеянном.

Заведено уголовное дело.