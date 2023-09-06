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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 8:50

В Багратионовске мужчина повредил кирпичом автомобиль соседа

Житель Багратионовского района стал фигурантом уголовного дела, повредив машину соседа
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Багратионовском районе – пострадал житель поселка Северного, который сообщил в полицию, что кто-то повредил его автомобиль Hyundai Creta.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейским удалось выяснить обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что сосед мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений кирпичом повредил стойку крыши.

41-летний злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где и признался в содеянном.

Заведено уголовное дело.