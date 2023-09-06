Житель Балтийска, выгружавший мусор в неположенном месте, оштрафован на 40 тысяч рублей

В Калининградской области начали штрафовать за мусор в неположенных местах. В минприроды рассказали о двух последних случаях.

В первом случае житель Балтийска выгружал мусор из грузового автомобиля в неположенном для этого месте. Среди выброшенных отходов была техника, коробки, смешанный мусор.

«Нарушителя привлекли к административной ответственности с взысканием штрафа в размере 40 000 рублей. Свалку устранила администрация Балтийска», - отметили в министерстве.

Кроме того, внимание привлек житель Правдинского района. За складирование на контейнерной площадке строительных отходов его оштрафовали на 2800 рублей.

В министерстве природы напомнили, что запрещено складировать отходы, не относящиеся к ТКО, в местах накопления ТКО. За исполнением правил строго следят.