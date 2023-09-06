В Калининграде решают, сколько будут стоить городские парковки

В Калининграде определяются с тем, сколько будут стоить городские парковки – эту тему уже вынесли на общественные обсуждения. Однако, как сообщает пресс-служба городской администрации, уже решено, что поначалу стоимость будет такая же, как и на соседних коммерческих парковках.

В течение трех месяцев специалисты будут наблюдать за пиковой заполняемостью паркинга, и если она окажется менее 40%, то применяется понижающий коэффициент.

Известно, что плата не может превышать 100 рублей.

«То есть цены могут варьироваться примерно от 50 до 100 руб/час в зависимости от популярности парковки. Автомобили массой свыше 3,5 т заплатят больше. Потом менять тариф можно не чаще чем раз в 6 месяцев», - рассказали в городской администрации.

Отмечается, что тарифы разработают поминутными, будут и льготы.

Обещают всем также давать 15 бесплатных минут. Еще 10 бонусных минут на то, чтобы покинуть паркинг после оплаты.