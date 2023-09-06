Калининградцы пожаловались на потрескавшиеся бордюры на только что отремонтированной ул. Красной

Старые немецкие бордюры из камня посчитали плохими и установили современные. Фото: Александр Панфилов

Калининградцы пожаловались на то, что бордюры, установленные на ремонтируемой улице Красной, рассыпаются в руках. Видеодоказательство опубликовал на страничке мэрии во «ВКонтакте», в комментариях под постом, активист Александр Панфилов.

«Из такого вот качественного гранита (рассыпается в руках) установили бордюры на реконструируемой ул. Красной», - написал он и выложил два ролика, на которых видно, как от новых современных бордюров пальцем с легкостью отламывают кусочки.

Интересно, что эти бордюры поставили взамен немецких, которые лежали там десятилетиями и не рассыпались. Когда было принято решение менять старые качественные на новые современные, жители возмущались. А в мэрии сказали, что так будет лучше.

Теперь же администрация города так комментирует ситуацию с ломающимися бордюрами: «Подрядчик предоставил сертификаты соответствия на все используемые материалы, в том числе на бортовой гранитный камень, и несет всю ответственность. Технический контроль и приемку работ осуществляет ГДСР. На этой неделе проведут дополнительную проверку причины сколов на камне».

В городской администрации отмечают, что работы по капитальному ремонту Красной продолжаются, они еще не приняты специалистами.

«В случае выявления дефектов или брака подрядчик обязан будет заменить борт за свой счет. Ответственность распространяется и на пятилетний гарантийный срок», - прокомментировали в мэрии.